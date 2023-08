S. E. Majintha Jayesinghe Botschafter von Sri Lanka brachte die Sonne ins Grazer Rathaus Graz - Am 75. Unabhängigkeitstag von Sri Lanka stattete der Botschafter der Inselnation südlich von Indien Graz seinen ersten offiziellen Besuch ab. Und S. E. Majintha Jayesinghe brachte, wie er betonte, die Sonne mit. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) Sri Lankas Botschafter S.E. Majintha Jayesinghe trug sich ins Goldene Buch der Stadt Graz ein. Begleitet wurde er von Konsulin Edith Hornig (links), herzlich empfangen von Bürgermeisterin Elke Kahr. © Stadt Graz / Fischer

In Sri Lanka ist die Sonne nämlich “quasi zu Hause” – hat es doch durchschnittlich angenehme 20 Grad. Der diplomatische Vertreter war gemeinsam mit Konsulin Edith Hornig zu Gast bei Bürgermeisterin Elke Kahr und trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Anschließend ging es weiter zu den Unabhängigkeitstags-Feierlichkeiten in den Florentinersaal des Palais Meran.

70 Jahre Beziehungen zwischen Österreich und Sri Lanka

Neben dem Interesse an der Vertiefung der Beziehung zwischen den Ländern, berichtete der Botschafter auch über die Aktivitäten, die für 2024 geplant sind. Denn nächstes Jahr werden umfangreiche Feierlichkeiten anlässlich der 70-jährigen Beziehungen zwischen Österreich und Sri Lanka stattfinden. Kahr zeigte sich hocherfreut und betonte: “Wir hier in Europa neigen dazu, oft nur uns selbst wichtig zu nehmen, dabei sind alle Länder dieser Erde gleich zu betrachten.” Man müsse sich gegenseitig wertschätzen und einander friedvoll begegnen. In Österreich leben insgesamt rund 500 Männer und Frauen aus Sri Lanka, in Graz sind es 28.