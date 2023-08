Anmeldung ab sofort Spiel und Spaß: Land bietet wieder günstige Sommer-Ferien­camps Obervellach & Velden - Das Landesjugendreferat bietet in Kooperation mit den Naturfreunden Kärnten, dem österreichischen Jugendherbergsverband und dem Nationalpark Hohe Tauern auch heuer wieder erlebnisreiche, leistbare Sommer-Feriencamps für Kinder und Jugendliche an – sowohl in den Bergen als auch am See. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (250 Wörter) #GOODNews © Büro LRin Schaar

Insgesamt stehen heuer vier betreute Ferienwochen in Cap Wörth in Velden am Wörthersee für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren und ein Natur- und Abenteuercamp in Heiligenblut und Obervellach für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren zur Auswahl. “Das Angebot kann sich wirklich sehen lassen und da es eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt, rate ich zu einer raschen Anmeldung”, so Landesrätin Sara Schaar (SPÖ).

Günstige Sommer-Feriencamps

„Als Familien- und Jugendreferentin ist es mir wichtig, Eltern ein attraktives Angebot zur Verfügung zu stellen und den Kindern in den Sommerferien Abwechslung, Spiel und Spaß zu garantieren – und das zu vertretbaren Preisen. Mit der Kärntner Familienkarte gibt es eine tolle Ermäßigung von 50 Euro“, informiert Schaar. So reduziert sich der Kostenbeitrag von 310 Euro für eine betreute Ferienwoche – inklusive Nächtigung, Vollpension, Sport- und Ausflugsmöglichkeiten – mit der kostenlosen Vorteilskarte auf 260 Euro.

Finanzielle Unterstützung für Familien

„Wer die Kärntner Familienkarte noch nicht hat, kann diese online beantragen. Sie bietet Familien in Kärnten laufend Vergünstigungen, wie z.B. die noch bis 28. Februar laufende Rabattaktion mit der Kärnten Card“, so Schaar. Auch bei Feriencamps und Sommerferienaktionen anderer Anbieter in Kärnten wird es mit der Kärntner Familienkarte heuer wieder Ermäßigungen geben. Geplant ist dieses Jahr auch wieder eine finanzielle Unterstützung für Familien mit wenig Einkommen. Der Online-Antrag für diesen Förderbeitrag ist im Anschluss an ein Feriencamp beim Familienreferat des Landes Kärnten einzubringen.