Gaben sich als Taubstumme aus:

Polizei nahm falsche Spenden­sammlerinnen fest

St. Veit an der Glan - Ein Ladendetektiv wurde am Donnerstag, dem 8. Feber 2023, auf zwei falsche Spendensammlerinnen aufmerksam. Die beiden Frauen gaben sich als Taubstumme aus und bettelten Passanten um Geld an.