Zusammenarbeit feierlich besiegelt Mit neuen Partner­schulen: Uni-Erfolgs­projekt wird fortgeführt Klagenfurt - Am 6. Feber 2023 wurde die Zusammenarbeit mit sechs Kärntner Schulen und der Universität Klagenfurt feierlich besiegelt. Ihnen wurde der Titel „Kooperationsschule der Universität Klagenfurt“ in Form einer Plakette verliehen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (208 Wörter) © aau/Hude

“Ich freue mich über sechs neue Partnerschulen und bin mir sicher, dass hier wiederum spannende und erfolgreiche Projekte entstehen werden”, betont Vizerektorin Doris Hattenberger. Allein in den letzten vier Jahren wurden mehr als dreißig schul- und lehramtsbezogene Forschungsprojekte von Lehrerkräften, Wissenschaftlern, Studierenden und Schülern umgesetzt.

Zusammenarbeit von Schule und Wissenschaft

Bildungsdirektorin Isabella Penz sieht in der Kooperation den Vorteil, dass Schule und Wissenschaft nicht als voneinander getrennte Aspekte behandelt werden, sondern Synergieeffekte durch die gute Zusammenarbeit von Wissenschaft und Kooperationsschulen erzielt werden. “Die School of Education ist eine ausgezeichnete Unterstützung für unsere Schulen”, so Penz. Einerseits werden Lehramtsstudierende auf die Praxis vorbereitet, andererseits erhalten bereits im Lehrberuf tätige Personen die Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Dies diene für Penz dem Ziel, eine hohe qualitative Schul- und Unterrichtsentwicklung auf den Weg zu bringen.

Offizieller Projektstart am 12. April

Das Ingeborg-Bachmann-Gymnasium trägt bereits zum zweiten Mal den Titel einer Kooperationsschule. Direktor Markus Krainz dazu: „In der Kooperation mit der Universität Klagenfurt sehen wir eine Win-win-Situation, die für beide Institutionen einen Mehrwert in den Bereichen Unterricht, Methodenvielfalt, Schulentwicklung, Forschung und auch Marketing bringt.“ Der offizielle Projektstart mit den sechs Kooperationsschulen findet im Rahmen einer Kick-off-Veranstaltung am 12. April 2023 an der Universität Klagenfurt statt.