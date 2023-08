ÖAMTC: "100er auf Autobahnen gibt es bereits auf einem Drittel der Strecken"

“100 km/h sind genug” und “wir fordern Tempo 100 auf den Autobahnen” sind die Hauptforderung der Klimaaktivisten der “Letzten Generation”, die sich unter anderem in Graz regelmäßig auf die Straßen im Frühverkehr setzen. Der ÖAMTC kontert nun damit, dass bereits auf 32 Prozent der österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen (720 Straßenkilometer) die Geschwindigkeit sowieso dauerhaft auf 100 oder 80 km/h herabgesetzt sei.

Mehr als die Hälfte der Gesamtleistung in dem Bereich

Auf weiteren neun Prozent (200 Kilometer) könne das Tempo temporär oder situativ reduziert werden – etwa bei erhöhtem Verkehrsaufkommen oder zur Einhaltung des Immissionsschutz-Gesetzes-Luft (IG-L). In diesen Bereichen würde jetzt bereits mehr als die Hälfte der Gesamtleistung auf Autobahnen und Schnellstraßen stattfinden, berichtet der ÖAMTC.

Langsamer als 130 ist “jahrelang gelebte Praxis”

“Es ist jahrelang gelebte Praxis, dass in Stadtnähe, bei hohem Verkehrsaufkommen, auf kurvenreicheren Streckenabschnitten, in den letzten, derzeit noch vorhandenen Gegenverkehrsbereichen oder in Tunnelanlagen langsamer als 130 km/h gefahren werden muss. Genau das macht das Autobahn- und Schnellstraßen-Netz so sicher, wie man in der Unfallstatistik sieht”, meint David Nosé, Verkehrstechniker beim ÖAMTC.

“System der Tempo-Regulierung funktioniert”

In repräsentativen Umfragen würde man sehen, dass zwei Drittel der Befragten Tempo 130 auf Autobahnen für angemessen halte, ein Drittel würde gern schneller fahren, zehn bis 15 Prozent hätten lieber geringere Geschwindigkeiten. “Also: Das System der Tempo-Regulierung auf österreichischen Autobahnen funktioniert und es besteht kein Grund davon abzugehen. Aus Sicht des Mobilitätsclubs sollten die Menschen daher weiterhin dafür sensibilisiert werden, aus Überzeugung mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs zu sein”, so Nosé abschließend.