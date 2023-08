Aufgepasst Wieder falsche Polizisten in Kärnten aktiv: Beamte warnen vor diesem Trick Klagenfurt - Erneut warnt die Kärntner Polizei vor Anrufen falscher Polizisten. Vor allem im Raum Klagenfurt soll es am Mittwoch, dem 8. Feber 2023, wieder vermehrt zu den betrügerischen Anrufen gekommen sein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) © Porapak Apichodilok/pexels.com

Das Vorgehen sei dabei immer dasselbe, so die Polizei. “Die Täter gaben sich bei den Anrufen als Polizisten aus und warnten vor möglichen Einbrüchen in der Nachbarschaft. Weiters erkundigten sie sich nach Wertgegenständen und Bargeld innerhalb der Wohnung.”

Vorsicht vor der Betrugsmasche

Zum Schutz des Vermögens boten die Betrüger an, dass sie dieses abholen und verwahren würden. Davor warnen die Beamten eindringlich: “Lasst keine Unbekannten in eure Wohnung und übergebt niemals Geld oder Gold an sie.” Mögliche weitere Betrugsopfer werden ersucht sich bei der Polizei zu melden.