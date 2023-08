Spitzenspiel und Kellerduell Steirische Bundes­ligisten starten mit Krachern in Frühjahr Graz / Hartberg - Nach dem sensationellen Sieg des SK Sturm Graz am vergangenen Wochenende im ÖFB-Cup gegen Ligakrösus und Titelverteidiger Red Bull Salzburg, startet morgen bereits die Frühjahrssaison in der Bundesliga für die Grazer. Hartberg wird am Sonntag seinen Auftakt haben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (206 Wörter) © Marc Lenuweit

In einem Krimi sondergleichen hat sich der SK Sturm Graz für das Cup-Halbfinale am vergangenen Wochenende gegen Red Bull Salzburg qualifiziert. Nach 120 Minuten war es noch Unentschieden gestanden, im Elfmeterschießen hatte man die stärkeren Nerven als der Ligakrösus. Nun, am morgigen Freitag, startet auch die Bundesliga wieder – und das gleich mit einem richtigen Kracher.

Vorzeichen stehen gut

Die Grazer empfangen nämlich den Tabellenvierten und ebenfalls Cup-Halbfinalisten Rapid Wien in der Murstadt. Und die Vorzeichen stehen gar nicht so schlecht, hat man doch in den letzten sieben Spielen gegen die Wiener nicht verloren. Das Team von Chefcoach Christian Ilzer wird wohl auch am morgigen Freitag alles daran setzen, damit diese Serie nicht endet. Immerhin möchte man auch an Tabellenführer Salzburg dranbleiben und die “Bullen” auch in der Meisterschaft zumindest ärgern.

Hartberg trifft im “Kellerduell” auf Ried

Erst am Sonntag startet mit dem TSV Hartberg auch der zweite steirische Bundesligist ins Frühjahr. Dieses Spiel spielt sich auf der “anderen Seite” der Tabelle ab – der Tabellenletzte aus der Steiermark trifft auf den Tabellenvorletzten, den SV Ried – ein richtiges “Kellerduell” also. Die Hartberger liegen aktuell zwei Punkte hinter den Oberösterreichern, könnten sie also, bei einem Sieg, überholen.