Berit Gilma Eigenkreation: Mode­welt ist außer sich wegen Grazer Künstlerin Graz - Berit Gilma, die Grazer Künstlerin und Kuratorin, war am vergangenen Wochenende bei den Grammys nicht nur eingeladen, sie wurde sogar für eine der begehrten Trophäen nominiert. Gewonnen hat sie zwar nicht, dafür ist sie nun aufgrund ihrer "Kleidung" in aller Munde. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (146 Wörter) Berit Gilma und ihre Kleidung bei den Grammy-Awards 2023. © Imago Images / xJAVIERxROJASx

Den Sieg bei den Grammys hat die Grazer Künstlerin und Kuratorin Berit Gilma zwar verpasst, gesprochen wird über sie in der Szene allerdings dennoch eifrig. Der Grund dafür ist ihre Kleidung, die sie am Verleihungstag an hatte – ein wahrer Hauch von Nichts. So waren es nur zwei Streifen, die den Oberkörper vorne bedeckten. Sie habe es selbst entworfen und habe sich an dem Science-Fiction-Film “Das fünfte Element” gehalten, wo Protagonistin Leeloo (Milla Jovovich) genau das trug, wie sie gegenüber der “Presse” meint.

Nur hinter Doja Cat und Shaggy

Sämtliche Modemagazine und von der “LA Times” bis hin zur “ABC Press” aus Australien feierten sie für den Look. Im Ranking von “Highsnobiety” fand sie sich überhaupt auf Platz 3 wieder – nur geschlagen von Doja Cat und Shaggy. So schnell wird man Gilma also trotz verpasstem Grammy nicht mehr vergessen.