Seit kurzem Aus für massive Ketten: Winter­dienst­tafeln verzieren nun die Grazer Parks Graz - Seit kurzem stehen sie im Augarten, Oeverseepark und Volksgarten: die ersten neuen Winterdiensttafeln für Graz. Und Weitere sollen folgen, wie die Stadt berichtet. von Phillip Plattner V. l. n. r.: Burkhard Steurer, Robert Wiener, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Martin Nigitz, Christine Radl.

Vizebürgermeisterin Schwentner zeigt sich, gemeinsam mit Vertretern der Abteilung Grünraum und Gewässer und der Holding, daher auch sehr erfreut: “Die ersten Tafeln, die wir hier im Augarten präsentieren, bedeuten das Aus für die massiven Ketten, die die städtischen Grünflächen monatelang gesperrt haben.” Nun würden die Grazer auch in den Wintermonaten in die Parks gehen können. “Auch am Schlossberg, wo das Gefahrenpotential bei Glätte höher ist, werden wir ab jetzt flexibler vorgehen”, so Schwentner, die dem Team der Holding und der Abteilung für Grünraum und Gewässer für dieses neue Service dankt.