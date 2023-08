Konkursverfahren eröffnet

Wach- und Sicherheits­dienst aus Liebenfels insolvent

Liebenfels - Über Gläubigerantrag wurde am Donnerstag, dem 9. Februar 2023, ein Konkursverfahren über die "Safety – K GmbH" in der Gemeinde Liebenfels am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

