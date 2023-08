Am Samstag

Grazer Handballer empfangen Tabellen­zweiten und wollen Revanche

Graz - Am Samstag steht für die HSG Holding Graz bereits das zweite Heimspiel im neuen Jahr am Programm. Zuhause will die Kramer-Sieben nach der Auftaktniederlage gegen Schwaz gegen Westwien am Samstag ab 19 Uhr eine Reaktion zeigen.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (167 Wörter)