Erneute Warnung

Lepen-Graben nicht be­fahren: "Hänge sind nach wie vor in Bewegung"

Eisenkappel - Ein Punkt in der heutigen Sitzung - an der Behörden, Landes-Abteilungen und Einsatzkräfte beteiligt waren - war die Lage im Lepen-Graben in Eisenkappel. Noch einmal wird eindringlich davor gewarnt, den Graben zu befahren.