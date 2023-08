Am Mittwoch Tote Frau in Wald­stück entdeckt: "Wir er­mitteln in alle Richtungen" Edling - Schreckensfund im Bezirk Völkermarkt: Eine weibliche Leiche wurde am Mittwoch in einem Waldstück bei Edling entdeckt. Nun laufen die Ermittlungen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) SYMBOLFOTO © Wellnhofer Designs /#104525074 /stock.adobe.com

Am Mittwochmorgen wurde der leblose Körper einer 62-jährigen Frau in einem Waldstück bei Edling im Bezirk Völkermarkt gefunden. “Sie lag nahe ihres Wohnhauses”, erklärt Staatsanwalt Markus Kitz im Gespräch mit 5 Minuten. Noch ist unklar, woran die Frau gestorben sei. Es könne ein Sturz, aber auch ein Gewaltverbrechen gewesen sein, so Kitz. Die Ermittlungen laufen derzeit in alle Richtungen.

Obduktion soll Klarheit bringen

In der Zwischenzeit wurde der Leichnam in eine Leichenhalle überführt. “Dort soll nun eine Obduktion durchgeführt werden”, erklärt der Staatsanwalt weiter. Diese soll Aufschluss über die Todesursache geben. Eine Schülerin soll die Tote entdeckt haben, heißt es in Medienberichten. Das Mädchen sei gerade auf dem Weg in die Schule gewesen.