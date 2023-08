Eine "Überbrückungshilfe" Mit 392.000 Euro: Tages­eltern werden auch 2023 vom Land unterstützt Steiermark - Das Projekt "Überbrückungshilfe für Tageseltern" wurde 2016 gestartet, um Tageseltern bei Stundenrückgängen sowie bei geringer Auslastung eine finanzielle Überbrückungshilfe zu bieten. Auch dieses Jahr wird das Projekt weitergeführt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay.com

Die Landesregierung hat am 9. Februar beschlossen, dass das Projekt “Überbrückungshilfe für Tageseltern” rückwirkend von 1. Jänner bis 31. Dezember 2023 fortgeführt wird. Aktuell gibt es in der Steiermark immerhin 375 Tageseltern. “Tageseltern sind eine wichtige Säule der Kinderbildung und -betreuung in der Steiermark. Deshalb ist es wichtig, dass wir deren oftmals unsichere finanzielle Situation von Seiten des Landes abfedern”, so Bildungslandesrat Werner Amon.

392.000 Euro liegen im Fördertopf

Tageseltern werden meist nach dem Mindestlohntarif bezahlt. Ihr monatliches Gehalt ergibt sich aus den vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden mit den Eltern. Bei einem Rückgang der Betreuungsstunden, weil beispielsweise der Betreuungsvertrag für ein Kind aufgelöst wird, kommt es dadurch zu einem geringeren Gehalt für die Tagesmutter oder den Tagesvater. Im Rahmen der Überbrückungshilfe soll nun in solchen Fällen ein Förderungsbeitrag von 5,69 Euro pro Stunde gewährt werden. Insgesamt wird das Land eine Fördersumme in Höhe von 392.000 Euro zur Verfügung stellen. Die Überbrückungshilfe kann jedenfalls nur maximal für drei Monate in Anspruch genommen werden.