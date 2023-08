TiKo, Tanzverein und Soccer Girl Academy Stadtwerke wollen weiter Geld für lokale Vor­haben sammeln Klagenfurt - Mit vielen kleinen Geldbeträgen zum großen Ziel. Das ist die Erfolgsformel, welche hinter der Stadtwerke Klagenfurt-Crowd steckt. 123 Unterstützer investierten bereits 11.208 Euro in ihr Herzensprojekt. Seit wenigen Tagen stehen drei neue Projekte am Start. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (331 Wörter) #GOODNews © Montage: Nina Zesar, Nicolas Zangerle, Soccer Girls

Mit einem berührenden Projekt geht das TiKo – TierschutzKompetenzzentrum des Landestierschutzvereins Kärnten (TiKo) ins Rennen. Im Mittelpunkt steht die Zukunft des Straßenhundes Enzo. Einst auf den Straßen Griechenlands aufgelesen, im Tierheim abgegeben und „eingesperrt“. „Enzo braucht viel Platz und vor allem Weitblick – ein Gefühl von Freiheit. Der Kontakt zum Menschen und enge Räume stressen ihn sehr – seine Antwort darauf ist unberechenbare Aggression. Seine einzige Lebenschance ist die Unterbringung in einem auf seine Bedürfnisse angemessenen Hundezentrum“, so TiKo-Mitarbeiterin Nina Zesar. Das Geld hilft bei Enzos Übersiedelung und der weiteren Versorgung.

© Nina Zesar

Tanzverein am Weg zur WM unterstützen

Der Verein Limitless Dance Union möchte so vielen Menschen wie möglich die Leidenschaft des Tanzens weitergeben. Die Tänzerinnen und Tänzer arbeiten hart an ihrem Traum von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft, trainiert wird zwei bis vier Mal die Woche. Eine besondere finanzielle Herausforderung ist die Teilnahme an Turnieren. Katharina Eipeltauer vom Verein Limitless Dance Union: „Damit wir gemeinsam nach unzähligen ausgefallenen Veranstaltungen wieder durchstarten und unseren Sport ausüben können, wollen wir die Fahrten zu nationalen und internationalen Bewerben mit dem Crowdfunding Projekt finanzieren“.

© Nicolas Zangerle

Soccer Girl Academy will neue Fußballtrainerin ausbilden

Bereits zum zweiten Mal mit dabei ist die Soccer Girl Academy Kärnten, die den angepeilten Betrag von 3.000 Euro für die Fortbildung und Ausbildung zur Frauen-Fußball-Trainerin verwenden möchte. Auch für Bekleidung, Fahrtkosten, Aktionstage und Turniere ist das Crowdfunding eine willkommene Möglichkeit, das Budget aufzustocken. „Für Sommer sind außerdem Fußballcamps ausschließlich für Mädchen an verschiedenen Standorten geplant“, so Obmann Gerhard Markun.

© Soccer Girls

Startbonus der Stadtwerke

„Das Interesse in der Bevölkerung zeigt, dass wir mit unserer Klagenfurt-Crowd auf dem richtigen Weg sind, um Klagenfurter Vereine, Organisationen und Initiativen bei der Verwirklichung ihrer Herzensprojekte zu unterstützen. Für die kommenden sieben Projekte gibt es noch einen zusätzlichen Startbonus der Stadtwerke Klagenfurt im Wert von 1000 Euro“, freut sich STW-Vorstand Erwin Smole.