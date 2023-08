Anmeldungen bis 31. März möglich Wort­gewandte Jugendliche für Rede­wettbewerb gesucht Kärnten - Beim 70. Landes-Jugendredewettbewerb stehen wieder die Meinungen und Gedanken Jugendlicher im Fokus. Bis 31. März 2023 können sich junge Kärntner zwischen 14 und 21 Jahren dafür anmelden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) Der Kärntner Landes-Jugendredewettbewerb geht in die 70. Runde! © Büro LR.in Schaar/Gleiss

„Der jährlich stattfindende Landes-Jugendredewettbewerb ist eine wichtige Plattform der jugendlichen Beteiligung und Mitbestimmung. Hier wird jungen Menschen eine Stimme gegeben“, so Jugend-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). „Außerdem ist der Wettbewerb eine tolle Chance für Jugendliche, ihre rhetorischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Eine Rede öffentlich vorzutragen, erfordert viel Mut. Eine solche Erfahrung stärkt das eigene Selbstvertrauen und ist eine gute Vorbereitung für das Berufs- und auch Privatleben“, so Schaar.

Landessieger vertreten Kärnten beim Bundesfinale

Teilnehmen können interessierte junge Sprachtalente dieses Jahr in drei Kategorien – klassische Rede, Sprachrohr und Spontanrede. Nominiert werden die Teilnehmenden von ihren Schulen. Die Vorausscheidungen des Landes-Jugendredewettbewerbes finden am 18. und 19. April 2023 statt, das Landesfinale geht am 3. Mai 2023 im Amt der Kärntner Landesregierung über die Bühne. Auf die Landessiegerinnen und -sieger warten attraktive Preise. Außerdem werden sie Kärnten in weiterer Folge beim Bundesfinale von 4. bis 7. Juni 2023 in Innsbruck vertreten.