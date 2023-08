"Klagenfurt braucht einen Neustart" NEOS-Gemeinde­rat Juvan: "Werde heute die Abbe­rufung vom Magis­tratsdirektor beantragen" Klagenfurt - NEOS-Gemeinderat Janos Juvan wird in der heutigen Gemeinderatssitzung die Abberufung des Magistratsdirektors, Peter Jost beantragen. Das hat er heute in einer Presseaussendung bekanntgegeben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) NEOS-Gemeinderat Janos Juvan. © Montage: stadtkommunikation, KK, 5min.at & NEOS Kärnten

Ihm hätten die letzten Wochen klar gezeigt, “dass im Klagenfurter Magistrat Zustände herrschen und Methoden angewandt werden, die dem Wohl der Landeshauptstadt nachhaltig schaden”, so Juvan. “Heute und gestern musste ich feststellen, dass neuerlich alles unternommen wird, damit ich als gewählter Gemeinderat keine Einsicht in die zur Causa gehörenden Unterlagen nehmen kann.” Für ihn sei daher klar, dass Klagenfurt einen Neustart brauche und er damit in der heutigen Gemeinderats-Sitzung die Abberufung des Magistratsdirektors, Peter Jost, beantragen werde.