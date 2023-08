Lichtbildausweis mitbringen Landtags­wahl 2023: Wahl­karten sind ab sofort erhältlich Villach - Für die Landtagswahl am 5. März können ab sofort Wahlkarten im Rathaus Villach abgeholt werden. Mitzubringen ist ein amtlicher Lichtbildausweis. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (78 Wörter) © Stadt Villach/Kofler

Es ist so weit: Für die Landtagswahl am 5. März können ab sofort Wahlkarten im Rathaus Villach abgeholt werden. Zu den Öffnungszeiten werden die Wahlkarten im Paracelsussaal im 1. Stock ausgestellt. Mitzubringen ist ein amtlicher Lichtbildausweis. Dazu zählen Reisepass, Führerschein und Personalausweis. “Die e-Card ist KEIN passendes Dokument”, heißt es seitens der Stadt. Am Freitag, dem 3. März 2023, gibt es die letzte Chance, sich eine Wahlkarte zu holen. Sie eröffnet drei Möglichkeiten.