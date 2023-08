Nach Schließungswelle SPÖ-Petition: Über 1.000 Unter­schriften für den Erhalt von Villachs Nah­­versorgern Villach - Die Unterschriftenaktion der SPÖ gegen die Schließung von Nahversorgern durch Lebensmittelkonzerne hat einen erfolgreichen Start hingelegt. In weniger als einer Woche haben bereits über 1.000 Villacher unterschrieben. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) © Montage: 5min.at & SPÖ Artikel zum Thema Nächste Runde im Kampf um Villachs Nah­versorger: SPÖ startet Petition

Wie berichtet, häuften sich derzeit die Schlagzeilen über Schließungen von Lebensmittelgeschäften im Raum Villach. Nun hat die SPÖ sogar eine Petition ins Leben gerufen, um diese zu stoppen. Über 1.000 Villacher haben bereits unterschrieben. “Gemeinsam können wir viel erreichen und daher bitten wir die Villacherinnen und Villacher, uns weiterhin zu unterstützen und ihre Unterschrift abzugeben”, heißt es seitens der Partei.

So könnt auch ihr teilnehmen

Unterschriften können freitags und samstags bei den Infoständen der SPÖ Villach am Hauptplatz, in der SPÖ-Zentrale am Kaiser Josef Platz, bei den SPÖ-Stadtteilvorsitzenden, SPÖ-Gemeinderäten oder im SPÖ-Gemeinderatsklub im Rathaus abgegeben werden. Auch online werden Unterschriften gesammelt.