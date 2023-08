Einstimmig gewählt Neues Rektorats­team der TU Graz ab Oktober 2023 steht fest Graz - Der Universitätsrat der TU Graz hat das Rektoratsteam rund um den designierten Rektor Horst Bischof in seiner Sitzung am 9. Februar einstimmig gewählt. Ihm zur Seite stehen ab Oktober Andrea Hoffmann, Andrea Höglinger, Michael Monsberger und Stefan Vorbach. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (221 Wörter) V. l. n. r.: Michael Monsberger, Vizerektor für Infrastruktur und Nachhaltigkeit, Andrea Höglinger, Vizerektorin für Forschung, Horst Bischof, Rektor, Andrea Hoffmann, Vizerektorin für Personal und Finanzen, und Stefan Vorbach, Vizerektor für Lehre. © Lunghammer / TU Graz

Stefan Vorbach bleibt als Vizerektor für Lehre. Der Leiter des Instituts für Unternehmungsführung und Organisation hat dieses Amt seit 2019 inne. Andrea Hoffmann, seit 2011 Vizerektorin für Personal und Finanzen, wurde ebenfalls in ihrer Funktion bestätigt. Neu im Team sind Andrea Höglinger, die nach Jahrzehnten im Forschungsmanagement als Vizerektorin für Forschung an die TU Graz wechselt, und Michael Monsberger, Professor für Gebäudetechnik an der TU Graz, als Vizerektor für Infrastruktur und Nachhaltigkeit.

“Team mit fachlich versierte Persönlichkeiten”

Die Vorsitzende des Universitätsrates der TU Graz, Professorin Karin Schaupp, freut sich über die einstimmige Wahl des designierten Rektoratsteams: “Horst Bischof hat sich ein inhaltlich sehr diverses Team mit fachlich versierten Persönlichkeiten zusammengestellt. Das Rektorat ab Oktober 2023 vereint Kontinuität mit neuen Perspektiven und ist damit bestens gerüstet, die TU Graz durch kommende Herausforderungen zu navigieren und den Erfolgskurs fortzusetzen.“

Amtsperiode dauert ab 1. Oktober vier Jahre lang

Bischo zeigt sich von seinem nunmehr bestätigten designierten Rektoratsteam überzeugt: “Mit diesen vier ausgewiesenen Profis und Teamplayern an meiner Seite freue ich mich, die TU Graz ab Oktober 2023 mit vollem Einsatz und einem Mix aus frischem Wind und interner Erfahrung weiter auf ihrem Erfolgsweg zu begleiten.” Die Amtsperiode des neuen Rektorates der TU Graz beginnt am 1. Oktober 2023 und dauert vier Jahre.