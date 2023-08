Tierischer Einsatz Florianis retteten Taube aus misslicher Lage Kalsdorf bei Graz - Am Mittwoch, dem 8. Feber, wurde die Freiwillige Feuerwehr Kalsdorf bei Graz zu einem tierischen Einsatz gerufen: Eine Taube hatte sich in einem Netz verfangen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) © FF Kalsdorf bei Graz

Die Feuerwehrleute stehen nicht nur bei Verkehrsunfällen, Bränden und Menschenrettungen im Einsatz, gelegentlich geraten auch Tiere in missliche Lagen. So hatte sich eine Taube am Mittwochnachmittag, gegen 17.50 Uhr, in einem Netz an einem Wohnhaus in Kalsdorf bei Graz verfangen. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kalsdorf bei Graz eilten dem Vogel schnell zu Hilfe. Mit der Drehleiter näherten sich die Florianis der Taube und schnitten sie schließlich aus dem Netz heraus. Die Taube konnte so dann wieder in die Freiheit entlassen werden.