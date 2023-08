Auf einem Schutzweg Drei Kinder von Auto erfasst: Lenker (87) beging Fahrer­flucht Weiz - Drei Kinder wurden Donnerstagfrüh, 9. Februar 2023, auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Der Pkw-Lenker beging Fahrerflucht. Er konnte ausgeforscht werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (134 Wörter) © 5min.at

Gegen 6.45 Uhr war ein 87-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Auto auf der Marburger Straße Richtung stadteinwärts unterwegs. In der Folge dürfte er drei Kinder (acht, neun und elf Jahre alt), welche gerade die Fahrbahn auf einem Schutzweg überqueren wollten, übersehen haben. Es kam zur Kollision, wodurch die drei Kinder leicht verletzt wurden. Zeugen verständigten die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurden die Verletzten ins LKH Graz eingeliefert.

Lenker beging Fahrerflucht

Der 87-jährige Fahrzeuglenker verließ die Örtlichkeit. Polizisten der Polizeiinspektion Weiz konnten an der Unfallstelle eine Spiegelkappe sowie ein Kennzeichen vorfinden. In der Folge konnte der Fahrzeuglenker ausgeforscht werden. Der Mann gab an, dass alles sehr schnell gegangen sei und er nach der Kollision niemanden an der Unfallstelle gesehen habe, weshalb er weitergefahren sei. Er wird angezeigt.