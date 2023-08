Kufenflitzer aufgepasst! Endlich: Ab sofort könnt ihr am Maria­troster Teich eis­laufen Graz - Das sind ja mal gute Neuigkeiten für die Grazer Kufenflitzer: Ab sofort ist der Eislaufplatz am Mariatroster Teich geöffnet. Kostenlos könnt ihr euch dort nun am Eis austobem. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) #GOODNews © Pixabay / Manfred Richter

Es ist so weit: Der Eislaufplatz am Mariatroster Teich ist ab heute geöffnet. “Endlich ist die Eisdecke am Mariatroster Teich dick genug”, informiert die Stadt Graz. Kostenlos können sich die Kufenflitzer auf der Eisfläche austoben. Eislauf- und Eishockeybereich sind voneinander getrennt. Außerdem gibt es eine beheizte Umkleidemöglichkeit sowie einen Eislaufschuhverleih. Es steht nichts mehr im Wege – also rein in die Schlittschuhe und rasch aufs Eis.