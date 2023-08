An zwei Standorten Ab September startet in Kärnten eine neue Schulform Spittal an der Drau & Wolfsberg - Erstmals kann an berufsbildenden höheren Schulen in Kärnten nicht nur mit der Matura, sondern auch mit der Pflegefachassistenz abgeschlossen werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) © Büro LHStv.in Prettner

“Wir bieten diese neue Schulform an der HLSP Spittal und der HLSP Wolfsberg ab Beginn des nächsten Schuljahres, also mit September 2023, an”, erklärten LHStv.in Beate Prettner (SPÖ) und Bildungsdirektorin Isabella Penz am Donnerstag. An privaten Schulen sei diese Ausbildungsform im Rahmen eines Pilotprojektes bereits seit 2020 möglich

Anmeldungsfrist läuft bis Ende Juni

Wie die Bildungsdirektorin informierte, sei es das Ziel, an den beiden Schulstandorten ein bis zwei Klassen als „Pflegeklassen“ zu eröffnen: „Realistisch gehen wir ab September von je einer Klasse mit jeweils maximal 30 Schülerinnen und Schülern aus.“ Für Penz sei der Start „etwas ganz Besonderes: Noch nie konnten wir im öffentlichen höheren Schulwesen eine Fachausbildung im Bereich Soziales, Gesundheit und Pflege anbieten. Das ist ein Novum.“ Gemeinsam mit den Direktoren Alfred Lackner und Gerhard Veidl appellierte Penz „an alle 14- und 15-Jährigen, sich für diesen neuen Schultyp anzumelden. Die erweiterte Anmeldungsfrist läuft bis Ende Juni.“