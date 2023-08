Im ehemaligen "Nero Gallo" Neuer Hotspot im Klagen­furter Nacht­leben: „Matigo“ feiert bald Er­öffnung Klagenfurt - Im Frühjahr 2022 schloss das Kultlokal "Nero Gallo" nach rund 40 Jahren seine Pforten. Nun wird den Räumlichkeiten in der Pfarrhofgasse endlich neues Leben eingehaucht. Anfang März eröffnet dort das "Matigo" - und der Betreiber ist in der Klagenfurter Gastro-Szene kein Unbekannter. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (338 Wörter) Seit Jahren serviert Igor Vasiljevic bereits als Barchef im Monkeys University ausgefallene Cocktail-Kreationen - jetzt bringt er diese in die Klagenfurter Innenstadt. © Matigo Klagenfurt Artikel zum Thema Nach 40 Jahren: Das legendäre "Gallo Nero" schließt seine TürenKult-Lokal "Gallo Nero" schließt: Dank & An­erkennung für Familie Jahrmann

Klagenfurter Nachtschwärmer dürfen sich bald auf eine neue Location freuen – und das an einer bekannten Adresse. In der Pfarrhofgasse, genau dort, wo früher das Kultlokal Gallo Nero zu Hause war, öffnet nun eine neue Bar ihre Pforten. Im “Matigo” soll künftig die Post abgehen!

Frischer Wind in der Klagenfurter Nachtgastronomie

Die Köpfe hinter dem neuen Projekt sind in der Klagenfurter Gastro-Szene keine Unbekannten. Seit Jahren serviert Igor Vasiljevic bereits als Barchef im Monkeys University ausgefallene Cocktail-Kreationen. Dieses Flair will der Gastronom nun auch in die Klagenfurter Innenstadt bringen. Unterstützt wird er dabei von seinem Geschäftspartner Thierry Hegenbart.

© Matigo Klagenfurt

Feiern auf hohem Niveau

Doch worauf können sich Gäste zukünftig im Matigo freuen? Die Räumlichkeiten sind frisch renoviert und wurden modernisiert. Wichtig ist den Betreibern, einen Ort zu schaffen, an dem die Klagenfurter ungestört und “auf hohem Niveau” feiern können. Coole Musik und köstliche Cocktails stehen dabei auf dem Programm. “Der Sound variiert von Tag zu Tag und wechselt zwischen Classic House und Club-Musik. Auch international bekannte DJs werden regelmäßig im Club zu Gast sein”, erzählt Thierry Hegenbart im Gespräch mit 5 Minuten. Gäste müssen für den Einlass übrigens mindestens 21 Jahre alt sein. Der Eintritt kostet 10 Euro, dieser Wert wir dann bei der Bestellung an der Bar wieder abgezogen. Auch Sicherheit wird im Matigo großgeschrieben. Drei Securitys werden für Ordnung sorgen, damit sich die Gäste auf einen gemütlichen Abend freuen können. Auch kulinarisch soll den Besuchern so einiges geboten werden. Dabei sind Kooperationen mit regionalen Restaurants geplant, die die Nachtschwärmer mit besonderen Snacks und Fingerfood versorgen. Das Angebot wechselt dabei regelmäßig.

Neueröffnung Anfang März

Nun dauert es nicht mehr lange, bis zum Startschuss für das Matigo. Schon am 3. März 2023 findet das große Opening statt. Von Donnerstag bis Samstag hat der Club dann bis 4 Uhr Früh geöffnet. Coolen Partynächten steht also nichts mehr im Weg.