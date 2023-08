Daumen drücken!

Entscheidungs­spiel für VSV Unihockey: Es geht um den 4. Platz in der Tabelle

Villach/St.Martin - Quali-Showdown für das Playoff in der International Floorball League (IFL): Am kommenden Samstag tritt VSV Unihockey in der Sporthalle St. Martin gegen das ungarische Team "Phoenix Fireball" an. Spielbeginn ist um 19 Uhr

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (77 Wörter)