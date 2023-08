Zum 130. Jubiläum

Klagenfurter Traditions-Juwelier erhielt Stadt­wappen

Klagenfurt - Bereits in der vierten Generation wird der Juwelier Mairinger in Klagenfurt geführt. Anlässlich des 130. Firmenjubiläums wurde dem Traditionsbetrieb am Donnerstag von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) das Stadtwappen verliehen.