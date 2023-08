Erlebt man nicht alle Tage

Grabes­ritter zu Gast in der Propstei­kirche Gurnitz

Gurnitz - Eine ganz besondere Messe durften dieser Tage die Gläubigen in der Propstei Gurnitz in der Gemeinde Ebenthal miterleben. Erstmals, in der mehr als 800-jährigen Geschichte der Martinskirche, fand eine Messe im Beisein der Grabesritter und -damen des "Ordens der Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem" statt.

von Tanja Janschitz