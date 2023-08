Keine steirische Patienten mehr Aufnahme­stopp im LKH Tamsweg: KPÖ beruft "Aktuelle Stunde" im Landtag ein Steiermark / Tamsweg - Das Tamsweger Landeskrankenhaus, in Salzburg, nimmt bis Ostermontag keine Patienten aus der Steiermark auf. Bei der Politik sorgt dies für Aufregung. Die KPÖ wird in der nächsten Landtagssitzung eine "Aktuelle Stunde" einberufen. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (388 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com Artikel zum Thema Nur Notfälle: LKH Tamsweg nimmt steirische Patienten nicht mehr auf

Bis Ostermontag sollen in der internen Abteilung des Tamsweger Landeskrankenhauses (Salzburg) keine Patienten aus der Steiermark mehr aufgenommen werden. Nur Notfälle würden behandelt werden. Dabei würde rund ein Viertel der Patienten, die das LKH im Salzburger Lungau betreut, aus der Steiermark kommen. Außer in Notfällen sollen allerdings bis Ostern keine steirischen Patienten aufgenommen werden, wie es in einer Verordnung heiße. Dabei seien einige Orte in der Steiermark deutlich näher an Tamsweg als am nächstgelegenen Krankenhaus im eigenen Bundesland. Mehr dazu hier.

KPÖ beruft “Aktuelle Stunde” im Landtag ein

Diese Neuigkeit sorgt für häufig Aufregung in der Region Murau sowie in der Politik. Laut KPÖ bräuchte es, zur Stärkung der steirischen Gesundheitsversorgung, eine grundlegende Neuausrichtung der Gesundheitspolitik des Landes und eine Überarbeitung des Regionalen Strukturplans Gesundheit (RSG). Um diese für die Gesundheitsversorgung der steirischen Bevölkerung hochrelevanten Fragen ausführlich im Landtag diskutieren zu können, wird die KPÖ im Rahmen der nächsten Landtagssitzung kommenden Dienstag eine Aktuelle Stunde einberufen.

“Die Schließung der internistischen Abteilung im LKH Stolzalpe war eine fatale gesundheitspolitische Fehlentscheidung, die die Murauer Bevölkerung nun bitter zu spüren bekommt. So kann es einfach nicht weitergehen”, so KPÖ-Landtagsabgeordneter Werner Murgg in einer ersten Reaktion.

NEOS: “Eine weitere Hiobsbotschaft”

Die NEOS kritisieren, dass diese Maßnahme in der betroffenen Region “wieder einmal für große Verunsicherung” sorgen würde. “Das Aussperren der steirischen Patienten ist eine weitere Hiobsbotschaft für unsere Region. Die Aufnahmesperre gefährdet die Gesundheitsversorgung in und rund um Murau”, so NEOS-Gesundheitssprecher Robert Reif. Nun fordert man Sofortmaßnahmen von Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner Strauß. “Es braucht einen Notfallplan für die Gesundheitsversorgung im oberen Murtal.”

Grüne: “Länder müssen zur Zusammenarbeit gezwungen werden”

Auch der Gesundheitssprecher der Grünen, Georg Schwarzl, sieht “ein weiteres, wichtiges Angebot” schwinden. “Die Bevölkerung hat zurecht Sorgen”, so Schwarzl. Er fordert nun, dass die Bundesländer zur Zusammenarbeit im Spitalswesen gezwungen werden. In der Pflicht sehen die steirischen Grünen sowohl Christopher Drexler als Landeshauptmann als auch Juliane Bogner-Strauß als Gesundheitslandesrätin: “Die Herausforderungen im Gesundheitswesen lassen es nicht mehr zu, dass jedes Land sein eigenes Süppchen kocht. Das aktuelle Beispiel zeigt, dass eine verstärkte Kooperation im Spitalswesen unumgänglich ist”, meint Schwarzl abschließend.