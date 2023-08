Gerüchte um Schließung Neuer Standort geplant: Wie geht es mit "McDonalds" am Villacher Haupt­platz weiter? Villach - Es wäre eine traurige Nachricht für Villacher Fast Food Fans: Derzeit machen Gerüchte die Runde, dass die McDonalds Filiale am Hauptplatz schließen soll. Ein Standortwechsel steht im Raum. Doch was steckt dahinter? Wir haben beim neuen Betreiber nachgefragt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (234 Wörter) © 5min.at

Die Franchiseverträge zwischen McDonalds und Reinhard Krämmer wurden bekanntlich beendet. 5 Minuten berichtete damals exklusiv über Krämmers Pensionsantritt. Er betrieb zum Schluss noch vier McDonalds-Filialen, darunter auch den Standort am Villacher Hauptplatz. Ein Nachfolger wurde schnell gefunden – Mit 1. Februar übernahm der Unternehmer Karl Jurak die Filialen in Villach.

Gerüchte um Schließung

Viele Fans der Fast-Food-Kette fragen sich nun, wie es um die Zukunft der Hauptplatz-Filiale steht. Derzeit machen immerhin Gerüchte über eine Schließung des Standortes die Runde. Dafür soll die Eröffnung einer neuen Filiale in der Nähe des Einkaufszentrums VEZ im Gespräch sein. Doch was ist an den Gerüchten wirklich dran? Beim McDonalds Konzern zeigt man sich auf Anfrage von 5 Minuten dazu überrascht. „Der letzte Stand ist, dass Herr Jurak die Villacher Filialen übernommen hat. Von einer Schließung ist hier nicht die Rede“, versichert eine Pressesprecherin.

Standort soll verlegt werden

Fix scheint jedoch zu sein, dass es zu einem Standortwechsel kommt. “Ich kann bestätigen, dass wir den Standort verlegen werden. Wann, ist allerdings noch nicht fix”, so Jurak selbst gegenüber 5 Minuten. Was mit der Hauptplatz-Filiale passiert, da hält man sich noch bedeckt. Auch zum möglichen neuen Standort gibt es noch keine Details. “Villach ist groß und bietet viele Möglichkeiten. Wir sind der Meinung, dass es einen besseren Standort für Villach gibt”, so Jurak abschließend.