Landesentwicklungsstrategie Digitaler Atlas zeigt, wie sich Steiermark bis 2030 ent­wickeln soll Steiermark - Die Steiermark verfügt als erstes und bisher einziges Bundesland in Österreich über ein eigenes Landes- und Regionalentwicklungsgesetz. Oberstes Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität in den steirischen Regionen zu erhalten und zu verbessern - ganz im Sinne der Landesentwicklungsstrategie Steiermark 2030. von Sabrina Tischler 4 Minuten Lesezeit (529 Wörter) Präsentation der Landesentwicklungsstrategie Steiermark 2030: LAbg. Stefan Hofer, LR Barbara Eibinger-Miedl, LR Ursula Lackner und LAbg. Franz Fartek (v.l.) © Land Steiermark/Binder

Die Landesentwicklungsstrategie Steiermark 2030 ist ein Kompass für die steirischen Regionen. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden globalen Entwicklungen sowie wichtiger Zukunftstrends gibt sie Leitthemen und Ziele vor, an denen sich die steirischen Regionen mit ihren Strategien und Projekten orientieren können. Die Strategie wurde in einem umfassenden Prozess unter Beteiligung aller relevanten Landesressorts, der steirischen Regionen und ihrer Akteure, diverser Interessenvertretungen, Universitäten sowie der steirischen Bevölkerung erstellt.

Sieben Leitthemen Im Zuge des oben angeführten Prozesses und unter Berücksichtigung bestehender Strategien des Landes Steiermark wurden sieben besonders wichtige Leitthemen und -ziele für die steirische Regionalpolitik abgeleitet: Digitalisierung - Chancen nutzen und Risiken begegnen Wirtschafts- und Arbeitsstandort - Internationale Vernetzung ausbauen und im Wettbewerb bestehen Mobilität der Zukunft - Erreichbarkeit verbessern, Mobilität ermöglichen, Verkehr sicher bewältigen Siedlungsentwicklung - in Regionen mit hoher Lebensqualität wohnen und arbeiten Ressourcenmanagement - Klima- und Umweltschutz verstärken, Ressourcenverbrauch reduzieren Wissen; Aus und Weiterbildung - auf eine wissensbasierte und innovationsorientierte Gesellschaft ausrichten Regionalität, regionale Identität - Sozialen und kulturellen Zusammenhalt weiterentwickeln und stärken

160 Millionen Euro zur Verfügung

Der Steiermark stehen in der aktuellen europäischen Förderperiode (2023-2027) insgesamt 160 Millionen Euro (EU-Mittel plus Landesmittel) für die Förderung von Projekten der Regionalentwicklung zur Verfügung. 2023 starten die neuen Förderprogramme IBW – Investitionen in Wachstum und Beschäftigung für die nachhaltige Stadtentwicklung, LEADER zur Stärkung des ländlichen Raumes und INTERREG für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Auf Basis der neuen Strategie können beispielsweise Projekte zur Stadt- und Ortskernentwicklung, in den Bereichen Klimaschutz und Energie, Mobilität, Fachkräftesicherung sowie Standortentwicklung und Berufsorientierung in den steirischen Regionen unterstützt und umgesetzt werden.

Der digitale Atlas zur Landesentwicklung

Begleitend zur Landesentwicklungsstrategie Steiermark 2030 wurde auch ein neues digitales Monitoringsystem entwickelt. Dieser digitale „Atlas zur Landesentwicklung” ermöglicht es ab sofort allen Interessierten, die Entwicklung der Gemeinden und Regionen sowie des Landes mitzuverfolgen. Durch eine direkte Verknüpfung mit den Datenbanken der Landesstatistik Steiermark sind die Daten stets aktuell. Benutzerinnen und Benutzer haben die Möglichkeit, Datenauswertungen, Grafiken und Tabellen individuell anzupassen und herunterzuladen. Neben einer transparenten Darstellung der Landesentwicklung für die Bevölkerung dient der digitale Atlas vor allem dazu, die Wirkungen regionalpolitischer Maßnahmen zu untersuchen sowie die Entwicklung des Landes und seiner Regionen und Gemeinden zu beobachten.

Gesellschaftliche Trends in einer Karte zusammengefasst

Die Indikatoren werden differenziert nach unterschiedlichen Gebietseinheiten (Gemeinden, politischen Bezirken sowie auf Regionen, LEADER-Regionen, Erlebnisregionen) dargestellt. Dadurch werden Vergleiche zwischen einzelnen Gemeinden oder Regionen ermöglicht und es können auch zeitliche Veränderungen in einzelnen Gebieten analysiert werden. Gesellschaftliche Trends, wie der Anstieg des Bildungsniveaus der steirischen Bevölkerung, demographische Veränderungen oder Veränderungen in der Haushaltsstruktur werden damit nachvollziehbar.

Die Indikatoren sind nach folgenden Themenbereichen gegliedert: Arbeitsmarkt

Bevölkerung

Bildung

Flächen- und Siedlungsstruktur

Tourismus

Verkehr

Wirtschaft

Wohnen

Der Atlas ist unter www.atlas-landesentwicklung.steiermark.at zu finden.

Stimmen aus der Politik:

Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl

“Um unsere Arbeit in der Regionalentwicklung künftig besser messen zu können und damit transparenter zu machen, setzen wir in Zukunft auf das Instrument des digitalen Atlas und sind damit einmal mehr Vorreiter in Österreich.”

Landesrätin Ursula Lackner:

“Mit der Landesentwicklungsstrategie Steiermark 2030 verankern wir – neben den anderen Leitthemen – Klimaschutz und die Energiewende als Querschnittsmaterie und geben so die Eckdaten vor, in welche Richtung sich die Steiermark entwickeln soll und wird. Flankiert vom digitalen Atlas bin ich mir sicher, dass wir die beste Basis für die richtigen Entscheidungen in den steirischen Regionen bieten und für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet sind.”

Landtagsabgeordneter Franz Fartek:

“Die Landes- und Regionalentwicklung ist die Basis für eine zukunftsfitte Steiermark. Es braucht eine starke Zusammenarbeit zwischen Land, Regionen und Gemeinden, um auch künftig eine Entwicklung in gemeinsamer Geschwindigkeit zu ermöglichen.”

Landtagsabgeordneter Stefan Hofer:

“In der Regionalentwicklung nimmt die Steiermark eine Vorreiterrollte ein. Mit Unterstützung der Regionalmanagements werden sinnvolle Projekte umgesetzt und damit die unterschiedlichen Gegenden unseres Bundeslandes kraftvoll weiterentwickelt.”