Zwei Kärntner verstorben Nach tödlichem Felssturz: Schock und tiefe Betroffen­heit im Gegendtal Steyr/Kärnten - Ein Felssturz bei Sicherungsarbeiten in Steyr kostete am Mittwoch zwei Arbeitern aus Kärnten das Leben, 5 Minuten berichtete. Im Gegendtal, wo sich der Firmensitz des betroffenen Unternehmens befindet, herrscht tiefe Trauer über den tragischen Tod. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (208 Wörter)

Eine unfassbare Tragödie trug sich am Mittwoch in Steyr (Oberösterreich) zu. Bei Hangsicherungsarbeiten kam es zu einem tödlichen Felssturz, der zwei Kärntnern das Leben kostete. Mehr dazu hier. Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Arbeiter einer Firma aus der Marktgemeinde Weißenstein. Die Betroffenheit in der Gemeinde und den umliegenden Ortschaften ist natürlich groß.

Große Trauer

Besonders tragisch: Bei einem der beiden Todesopfer handelte es sich um den 31-jährigen Juniorchef der Firma. Klaus Glanznig, Bürgermeister der Marktgemeinde Treffen, drückt der hinterbliebenen Familie sein tiefstes Mitgefühl aus. “Es ist ein unfassbares Drama”, trauert der Politiker. Die Unternehmerfamilie sei immer hilfsbereit und tief in der Gemeinde verwurzelt. “Erst kürzlich haben sie 10.000 Euro an Opfer der Unwetterkatastrophe im Gegendtal gespendet”, erzählt der Treffener Bürgermeister. Der zweite verstorbene Arbeiter war 64 Jahre alt.

Bergung der Leichen noch zu gefährlich

Währenddessen stehen am Unfallsort in Steyr die Einsatzkräfte nach wie vor im Dauereinsatz. Die beiden Leichen konnten bisher noch nicht geborgen werden. Die Gefahrensituation sei dafür aktuell noch zu hoch. Lose Komponenten könnten jederzeit nachstürzen. Die Bergung soll, mit Hilfe des Bundesheeres, voraussichtlich erst im Laufe der nächsten Woche möglich sein.