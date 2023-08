Versuchter Betrug "Schwieger­tochter in tödlichen Unfall verwickelt": Betrüger wollten Klagen­furterin (81) abzocken Klagenfurt - Schon wieder versuchten Betrüger mit dem sogenannten Tochter-Trick an Geld zu kommen. Eine 81-jährige Klagenfurterin wäre beinahe auf die Masche hineingefallen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) © 5min.at

Die 81-Jährige bekam am Donnerstag von bisher unbekannten Täter einen Anruf. Der Mann gab vor, von einem Gericht zu sein und dass die Schwiegertochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Es müsse ein mittlerer fünfstelliger Betrag als Kaution gestellt werden. Nach weiteren Befragungen hob die Frau schließlich das geforderte Geld bei der Bank und wurde vom Täter zu verschiedenen Orten im Stadtgebiet gelotst, dabei war der Täter ständig am Telefon und setzte die Frau unter Druck. Es kam letztendlich zu keiner Geldübergabe, da Kontakt zum Sohn hergestellt werden konnte.

Kein Einzelfall

Später kam es zu einem weiteren Vorfall dieser Art. Eine 57-jährige Klagenfurterin wurde via Messengerdienst kontaktiert. Der Unbekannte gab sich als Sohn aus und bat nach kurzer Konversation um Begleichung einer Rechnung über mehrere tausend Euro. Die Frau überwies den Betrag gutgläubig. Erst im Nachhinein stellte sich der Betrug heraus und sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Voraussichtlich kann die Überweisung von der Bank rückgängig gemacht.