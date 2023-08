Ein Land in Trümmern Erd­beben in Türkei: Steirische Kräfte machen sich auf die Suche nach Ver­schütteten Steiermark/ Türkei - Das türkisch-syrische Grenzgebiet liegt aktuell in Trümmern: Zigtausende haben ihr Zuhause nach dem Erdbeben verloren - mehr als 19.000 Menschen ihr Leben. Es werden weitere zehntausende Opfer unter den Trümmern vermutet. Das Österreichische Bundesheer hilft nun aktiv bei der Suche nach Verschütteten. Auch steirische Einsatzkräfte sind vor Ort. von Sabrina Tischler 4 Minuten Lesezeit (492 Wörter) © Bundesheer

Anfang der Woche ist im türkisch-syrischen Grenzgebiet wahrlich die Welt untergegangen: Millionen von Menschen haben bei den Erdbeben ihr Zuhause, oder gar ihr Leben verloren. Die Lage vor Ort erschüttert momentan die ganze Welt. Das Österreichische Bundesheer hat 82 Soldaten, darunter 16 Steirer, des Katastrophenhilfeelements “Austrian Forces Disaster Relief Unit” (AFDRU) in das Erdbebengebiet entsandt, um bei der Rettung von Verschütteten zu helfen. Der Katastrophenhilfeeinsatz ist nach derzeitigen Planungen für etwa zehn Tage anberaumt.

Ersten 100 Stunden sind entscheidend

Bereits am Mittwoch, dem 8. Feber, haben die ersten Rette- und Bergegruppen der AFDRU mit den Suchmaßnahmen begonnen. Parallel dazu wird ein Basislager errichtet, von dem aus die Einsatzkräfte die nächsten zehn Tage autark helfen werden. Rund um die Uhr werden zwei Rette- und Bergegruppen in der Stadt Antakya (Region Hatay) im Einsatz sein – die ersten 100 Stunden sind dabei entscheidend.

Auch Steirer helfen mit

Auch steirische Einsatzkräfte standen sofort parat. Von den 82 entsendeten Soldaten sind 16 aus der Steiermark, darunter auch Zugskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wildon Brandmeister Hans Dellarosa. Die Florianis widmeten allen Kräften ein Posting auf Facebook: “Wir wünschen allen eingesetzten Kräften viel Erfolg und Kraft für die bevorstehenden Aufgaben. Kommt alle wieder gesund nach Hause.” Unter den Helfenden befindet sich auch der Grazer Günter Obermayer mit seinem Riesenschnauzer “Bo” vor Ort im Katastrophengebiet. Gemeinsam starteten alle Einsatzkräfte am Dienstagabend in die Türkei. Ihr Ziel: Hoffentlich so viele Lebende wie möglich zu retten.

Hilfe in diesen schweren Stunden

“Wir stehen den Menschen in der Türkei und Syrien in diesen schweren Stunden bei. Rasche Hilfe nach einer derartigen Katastrophe ist nicht nur notwendig, sondern für Österreich und unser Bundesheer selbstverständlich. Unsere Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbediensteten haben professionell gezeigt, wie schnell sie vor Ort sein können, um dort zu helfen, wo dringend Hilfe benötigt wird. Unseren Kräften stehen keine leichten Tage, bevor, da besonders die ersten Stunden nach einem Erdbeben wesentlich für die Rettung von Menschenleben sind. Ich wünsche unserer AFDRU-Einheit viel Kraft und Ausdauer für diesen herausfordernden und schwierigen Einsatz”, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

So sieht der Einsatz für die AFDRU aus

Eine Gruppe umfasst 16 Personen, die sich aus Spezialisten des Rette- und Bergeteams, zwei Rettungshunden sowie einem Notarzt und Notfallsanitäter zusammensetzen. Das AFDRU-Katastrophenhilfeelement ist so strukturiert, dass drei Rette- und Bergegruppen an zwei getrennten Suchorten zum Einsatz kommen können. Sanitäts-, Logistik- und Hygieneexperten des Bundesheeres unterstützen die AFDRU-Retter bei ihrem Einsatz. Insgesamt wurden gestern auch 25 Tonnen an Equipment in den Einsatzraum transportiert. Mit diesem Material können die Einsatzkräfte vor Ort ihre Aufträge selbstständig abarbeiten. Hauptsächlich wurden Spreiz- und Scherenwerkzeuge, hydraulische Geräte, Stromaggregate, Heizgeräte, Medikamente, aber auch Wasser und Verpflegung mitgenommen. Darüber hinaus wurde auch ein Notarztwagen in das Einsatzgebiet geflogen.