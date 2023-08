Startschuss Diese fünf Nachwuchs-Fachkräfte vertreten Kärnten bei den EuroSkills Kärnten/Polen - Im September finden die diesjährigen EuroSkills in Polen statt. Fünf Kärntner zählen zu den besten Fachkräften in ihrer Branche und werden bei der „Olympiade der Berufswettbewerbe“ um Medaillen kämpfen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (296 Wörter) Im September finden die EuroSkills in Polen statt. Die Kärntner (von links) Lukas Unterhuber, Florian Käfer, Johanna Stabentheiner, Bettina Veratschnig und Marcel Obersteiner werden um Medaillien kämpfen. © Skills Austria/Florian Wieser

Es ist das europäische Kräftemessen unter 26 Jahren: die EuroSkills, die dieses Jahr in Polen über die Bühne gehen werden. Die Stadt Danzig wird dafür vom 5. bis 9. September zum internationalen Hotspot der Nachwuchsfachkräfte. Jedem, dem es gelang, ein Ticket zu lösen, zählt schon im Vorfeld zur Nachwuchselite seiner Zunft.

Über 50 Fachkräfte aus ganz Österreich

Mit insgesamt 52 Fachkräften aus allen neun Bundesländern stellt Österreich das größte Team im europäischen Vergleich, aus Kärnten haben sich fünf qualifiziert. „Unsere Fachkräfte zählen seit Jahren zu den Besten Europas. Ich bin überzeugt, dass sie auch in Danzig ihre Spitzenklasse unter Beweis stellen werden“, freut sich Christof Doboczky von der Talenteakademie der Wirtschaftskammer Kärnten schon auf die Bewerbe. Gemeinsam mit seinem Team begleitet Doboczky die jungen Fach­kräf­te zum Wett­be­wer­b. In den kommenden Monaten werden diese intensiv auf die Bewerbe vorbereitet, dazu zählen auch gemeinsame Treffen, wie jenes, das kürzlich in Oberösterreich stattfand. „Es ist sehr wichtig, die jungen Menschen auch mental auf dieses internationale Großereignis bestens vorzubereiten“, so Doboczky.

Kärntner Quintett greift in Polen an

Insgesamt gehen fünf Kärntner, die vier Lehrberufe abdecken, bei den EuroSkills­­ an den Start. Friseur Florian Käfer, der sich im Vorjahr beim internationalen Preisfrisieren die in der Branche renommierte „Goldene Rose“ sicherte, sowie die Malerin Johanna Stabentheiner aus Liesing, die vom steirischen Maler-Weltmeister Christoph Pessl gecoacht wird. Im Teamberuf Mechatronik greift das Althofen-Duo Marcel Obersteiner und Lukas Unterhuber – beide arbeiten für Flextronics International – nach Edelmetall. Im Bewerb Restaurantservice will Bettina Veratschnig aus Keutschach, die im Parkhotel Pörtschach arbeitet, international für Furore sorgen.