In der Nacht auf Freitag Feuerwehren bei Wohnungs­brand in Moos­burg im Einsatz Moosburg - Kurz nach Mitternacht ertönten die Sirenen: Sechs Freiwillige Feuerwehren rückten in der Folge zu einem Wohnungsbrand nach Moosburg aus. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) © FF Moosburg

Die Freiwilligen Feuerwehren Moosburg, Kreggab/Moosburg, Krumpendorf, Bärndorf-Stallhofen, Seigbichl und Pörtschach wurden in der Nacht auf Freitag, den 10. Februar 2023, zum Brandeinsatz in die Feldkirchner Straße alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache ist in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Rasch waren die Flammen unter Kontrolle, “jedoch wurden im Zuge des Einsatzes zwei Kameraden verletzt”, heißt es seitens der Wehren. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden ins Klinikum Klagenfurt gebracht. #Update – Wie die Florianis soeben mitteilten, konnten beide Kameraden das Krankenhaus bereits wieder verlassen.