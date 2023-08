Waltraud Hutter verabschiedet sich Genuss­Hauptstadt Graz: Beatrice Berner übernimmt Projekt­leitung Graz - Seit mittlerweile 15 Jahren – die offizielle Ernennung erfolgte im Sommer 2008 – ist Graz die erste und einzige GenussHauptstadt Österreichs. Von Beginn an übernahm Waltraud Hutter die Projektleitung. Nun übergibt sie die Hauptverantwortung an Beatrice Berner. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (419 Wörter) GenussHauptstadt Graz: Nach 15 Jahren übergibt Waltraud Hutter die Verantwortung an Beatrice Berner. © Graz Tourismus - Werner Krug

Gemeinsam mit den rund 30 Partnerbetrieben aus der Gastronomie und vielen anderen Partnern (Fremdenführer, Kulturinstitutionen, Kulturveranstalter, Behörden etc.) wurde Graz als GenussHauptstadt auf die kulinarische Landkarte gehievt. Nach wie vor sind diese Betriebe mit ihren Leistungen in Küche und Service und die regionalen Produkte mit Herkunftsgarantie das Rückgrat des Projektes, worauf zahlreiche Veranstaltungen und Initiativen aufsetzen:

Kulinarisches Jahresprogramm in Graz

Von den kulinarischen Rundgängen über die kulinarische Rundfahrt bis hin zum Trüffelfestival im November erstreckt sich das kulinarische Jahresprogramm. Weinpräsentationen und – verkostungen, Kernölverkostungen, Kooperationen mit unterschiedlichen Kulturveranstaltern, Angebote rund um Wein und Bier runden das vielfältige Angebot ab. Ein Fix- und Höhepunkt ist mittlerweile auch das Trüffelfestival im Spätherbst. Seit heuer endlich wieder mit dabei: die begehrten Kinderkochkurse. An 7 Terminen bei unterschiedlichen Locations können Kinder zwischen 6 und 10 Jahren mit Spaß und Freude gesund kochen. Ab März, jeweils Mittwoch, 14.30-17 Uhr. Anmeldung und Termine: genusshauptstadt.at; [email protected].

Beatrice Berner übernimmt Projektleitung

Es bleibt somit beim altbewährten Erfolgsrezept, obwohl die legendäre Lange der Tafel der GenussHauptstadt heuer eine Pause macht und erst 2024 wieder am Programm steht. Neu ist aber die Projektleitung, da die GenussHauptstadt-Pionierin Waltraud Hutter nach 15 überaus erfolgreichen Jahren endlich ein wenig leiser treten möchte und die Hauptverantwortung an Beatrice Berner übergibt, die das Projekt im Rahmen von Graz Tourismus weiterbetreuen wird. Die offizielle Staffelübergabe erfolgte im Rahmen einer kleinen Feier im Aiola im Schloss Sankt Veit, bei welcher auch das Jahresprogramm 2023 und die aktuelle Broschüre vorgestellt wurde.

“Projekt wird in gute Hände übergeben”

“Seit mittlerweile 15 Jahren setzt die Stadt Graz im öffentlichen Bereich diverse Maßnahmen, um die städtische Lebensqualität und den Tourismusstandort mit den Bildern des Genusses und der Nachhaltigkeit weiter zu attraktiveren. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat Waltraud Hutter, der ich für ihre aufopfernde und professionelle Arbeit in den letzten Jahren auf das aller Herzlichste danken möchte. Mit der Übernahme der Verantwortung durch Beatrice Berner wird das Projekt in gute Hände übergeben”, so Günter Riegler, Stadtrat für Wirtschaft und Tourismus.

“Danke Waltraud”

“Neben Kultur sowie Wissenschaft und Forschung ist und bleibt das Thema „GenussHauptstadt“ unsere dritte wichtige Säule im touristischen Angebot. Daher freue ich mich, dass nach der grandiosen Zeit von Waltraud Hutter ein fließender und harmonischer Übergang zu Beatrice Berner gewährleistet werden kann. Danke Waltraud”, bedankt sich Dieter Hardt-Stremayr, Geschäftsführer von Graz Tourismus.