Vorwürfe sind vom Tisch Arche Noah: Er­mittlungen ein­gestellt - Charly Forstner wieder Ob­mann Graz - Das Ermittlungsverfahren gegen den Verein Aktiver Tierschutz Austria wurde in allen Punkten eingestellt. Nun kehrt Charly Forstner als Obmann zurück. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (461 Wörter) © Aktiver Tierschutz Austria - Arche Noah Artikel zum Thema Ermittlungen gegen Arche Noah eingestellt

Schwere Anschuldigen der Tierquälerei, Untreue und möglicher Betrug wurden gegen den Verein “Aktiver Tierschutz Austria – Arche Noah” gehegt. Nun sind die Vorwürfe allesamt vom Tisch: Die Ermittlungen wurden eingestellt. Mehr dazu hier. Vor allem für Charly Forstner, gegen den sich der Großteil der Anschuldigungen richtete, sei dies eine Erleichterung, so der Tierschutzverein in einer Aussendung.

Charly Forstner als Obmann zurück

Nachdem alle Ermittlungen gegen den Verein “Aktiver Tierschutz Austria – Arche Noah” eingestellt wurden, kehrt Charly Forstner nun schließlich als Obmann zurück. “Wir haben als Menschen und als Tierschutzverein unglaublich gelitten. Ich werde meine Funktion als Obmann des Aktiven Tierschutz wieder aufnehmen – mit dem Rückhalt des restlichen Vorstands und des Arche-Teams und den Verein weiter vorantreiben, Ruhe hineinbringen und für das Wohl der Tiere weiterkämpfen”, verlautet Forstner. Hans Vollmeyer wird ihm zukünftig als Vizeobmann zur Seite stehen.

“Es bleibt ein enormer finanzieller Schaden”

Wie der Aktive Tierschutz Austria berichtet, mussten Charly Forstner und seine Familie in jener Zeit einiges durchstehen: “Charly Forstner wurde als Obmann zum Rücktritt gezwungen. Seine Frau, Tierärztin Alexandra Forstner wollte und konnte die Tierarztpraxis in der Arche Noah nicht mehr weiterführen. Als Tierquälerin angezeigt zu sein, obwohl sie rund um die Uhr erreichbar war, wenn ein Tier in Not Hilfe brauchte, drückte so sehr aufs Gemüt, dass sie überlegte, ob sie überhaupt noch jemals als Tierärztin arbeiten möchte.” Außerdem sollen viele Arche Noah-Mitarbeiter in den letzten Monaten ihren Job aufgegeben haben. “Es bleibt ein enormer finanzieller Schaden. Für die Beschuldigten und für den Verein fielen Rechtskosten an, die man erst einmal stemmen muss”, so der Tierschutzverein.

Es gelte wieder Vertrauen aufzubauen

Im Zuge der Anschuldigungen sowie des Ermittlungsprozesses soll die Spendenfreude der Menschen zurückgegangen sein. “Es wird Zeit brauchen, wieder Vertrauen aufzubauen und diese Menschen wieder zurück ins Boot zu holen”, sehen die Tierschützer der Zukunft positiv entgegen. “Aber die Wunden werden nicht so schnell verheilen, die Reputation des Vereins hat tiefe Kratzer abbekommen und zahlreiche Ehrenamtliche, die Vereine am Leben halten, müssen wieder Motivation finden”, heißt es weiter.

Vertrag mit Land gut erfüllen

Vorrangiges Ziel des Vereins sei es, “Mitarbeitern wieder das Gefühl von Sicherheit zu geben und den neuen Vertrag mit dem Land Steiermark gut zu erfüllen.” Die Erhöhung der Leistungsentschädigung für die Verwahrung und Versorgung der Tiere in den Heimen gebe eine gute finanzielle Basis. “Darüber hinaus soll den Tieren aber ein Mehrwert geboten werden und die Bereiche Tierrettung, Katzenhilfe, Pferdehilfe, Tierinspektorat sollen weitergeführt werden. Und dafür gilt es Spenden zu sammeln, da alle diese Bereiche rein spendenfinanziert sind”, so der Aktive Tierschutz Austria abschließend.