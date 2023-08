Weiterbildungsprogramm FH Kärnten startet neuen Master­lehrgang für Zahntechnik-Spezialisten Villach - Am 9. Februar ging an der FH Kärnten auf dem Campus Villach ein neues berufsbegleitendes Weiterbildungsangebot an den Start: der Masterlehrgang „Digitale Dentaltechnik“. Insgesamt 17 Zahntechniker und ein Zahnarzt werden den Masterlehrgang absolvieren. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (198 Wörter) #GOODNews © FH Kärnten

Die Standesvertretung der Zahntechniker in Österreich mit Bundesinnungsmeister Richard Koffu hat das Studium gemeinsam mit Experten, Hochschulvertretern und Unterstützern aus der Dentalbranche erarbeitet. Abgestimmt auf zahnmedizinische und zahntechnische Aufgaben in der Berufspraxis fokussiert der Lehrgang „Digitale Dentaltechnik“ auf die wissenschaftlichen Methoden der Bildaufnahme, zahnmedizinische Grundlagen, Modellierung, Fertigung und betriebswirtschaftliche Aspekte. Zudem werden auch ein breites Fachwissen in digitalen Methoden, Kommunikations- und Präsentationstechniken vermittelt.

Neuer Stiftungsprofessur an der FH Kärnten

Auch eine Stiftungsprofessur mit Sebastian Spintzyk als Stiftungsprofessor wurde für das Themengebiet „Digitale Fertigung für die Medizintechnik“ ausgelegt: “Wir wollen eine Perspektive für Zahntechniker schaffen und so dem Fachkräftemangel entgegentreten”, erklärt Spintzyk. I nnerhalb der Stiftungsprofessur werden entsprechende Technologien und Materialien für die Anwendung, etwa in der Dentaltechnik und Zahnmedizin, erforscht, angewandt und in der Lehre implementiert.

Weiterbildung auf akademischem Niveau

In Kooperation mit dem Unternehmen Zirkonzahn wird der Masterlehrgang berufsbegleitend, in Kombination von Präsenzveranstaltungen am Campus Villach und am Ausbildungszentrum Zirkonzahn in Gais/Südtirol sowie online abgehalten. 18 Teilnehmer aus Deutschland und Österreich nehmen am erstmalig gestarteten Lehrgang an der FH Kärnten teil und können nach fünf Semestern mit einem Master of Science (MSc) abschließen.