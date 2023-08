Frühlingsgefühle in der Luft Wie cool: Eis­perle startet bereits in die Saison Graz - Coole Sache: Ab heute gibt es bei der "Eisperle" in der Kaiserfeldgasse sowie in der Färbergasse wieder köstliche Eiscreme. Für das Opening gibt es einige neue Eiskreationen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) #GOODNews © Elisa Auer

Die letzten Tage durften sich die Grazerinnen und Grazer über viel Sonnenschein freuen. Ein Hauch von Frühling bringt auch der Start in die Eissaison: Ab heute, 12 Uhr, haben die “Eisperle”-Filialen in der Kaiserfeldgasse und in der Färbergasse wieder geöffnet. In einem Posting sorgt die “Eisperle” schon für viel Neugier: “Macht auf neue Kreationen gefasst. Für das Opening haben wir uns einiges einfallen lassen.” Wie wäre es also mit einem Spaziergang durch die Stadt mit Sonnenschein und einer Kugel Eis?