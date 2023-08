Nachruf Ein "Wernberger Bua" ist nicht mehr: Musiker Erasmus Uran ver­storben Wernberg - Mit seiner Harmonika war er in ganz Kärnten bekannt, nun hat sich Erasmus "Rase" Uran für immer von dieser Welt verabschiedet. Er ist am vergangenen Dienstag im 90. Lebensjahr verstorben. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (99 Wörter) © Montage: Pixabay / NickyPe & Wernberger Buam

Erasmus “Rase” Uran ist am 7. Februar 2023 unerwartet im 90. Lebensjahr verstorben. Der Kärntner war vor allem für sein musikalisches Talent bekannt, spielte im Laufe der Jahre unter anderem bei den “Techelsbergern” und dem “Karawanken Echo” bevor er 1983 schließlich einen Platz bei den “Wernberger Buam” fand. Dort spielte er sich fast 35 Jahre lang mit seiner Steirischen in die Herzen der Musikfans. “Unermüdlich, mit großer Freude und Begeisterung”, so sein damaliger Musikerkollege Arnulf Aichholzer. “Wir verabschieden uns von unserem lieben ‘Rase’ am Dienstag, dem 14. Februar 2023, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Köstenberg”, erklärt dieser abschießend.