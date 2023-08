Mit Rauchgasvergiftung eingeliefert Nach Brand in Moos­burg: Feuerwehr­männer konnten Kranken­haus wieder verlassen Moosburg - In der Nacht auf Freitag brach in der Wohnung eines Feuerwehrmannes in Moosburg ein Brand aus. Sowohl er als auch der Einsatzleiter erlitten im Zuge des Brandeinsatzes eine Rauchgasvergiftung. Nun erreichten uns gute Nachrichten: Beide Kameraden konnten das Krankenhaus in der Zwischenzeit wieder verlassen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (254 Wörter) © FF Moosburg Artikel zum Thema Feuerwehren bei Wohnungs­brand in Moos­burg im Einsatz

Wie berichtet, wurden die Freiwillige Feuerwehren Moosburg, Kreggab-Moosburg, Bärndorf-Stallhofen, Seigbichl, Krumpendorf und Pörtschach am Wörthersee in der Nacht auf Freitag, den 10. Februar 2023 zu einem Wohnungsbrand im Zentrum der Marktgemeinde Moosburg alarmiert. Ein Nachbar hatte im Stiegenhaus Flammen und Rauchspuren bemerkt, die Rettungskette in Gang gesetzt und begonnen, mit einem Wasserkübel den Brand zu löschen.

© FF Moosburg

Wohnung eines Feuerwehrmannes

Am Einsatzort angekommen, machte sich allerdings Anspannung unter den Florianis breit. Denn bei dem betroffenen Wohnungseigentümer handelte es sich um einen Feuerwehrkameraden. “Er sollte in dem Moment normalerweise bei der Mannschaft stehen”, heißt es seitens der Wehr. Schnell war jedoch klar, dass er sich noch in der Wohnung befand. Sofort wurden die Atemschutzgeräte angebracht, und ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Moosburg drang direkt in das Schlafzimmer vor, weckte den schlafenden Kameraden und rettete diesen aus der Wohnung. “Im Geschehen erlitt der Einsatzleiter leider eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vom Roten Kreuz gemeinsam mit dem Wohnungseigentümer in das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee gebracht”, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden und die Feuerwehren wieder in die Rüsthäuser einrücken. Kurz darauf ging die gute Nachricht ein, dass die beiden Kameraden das Krankenhaus bereits verlassen dürfen.

© FF Moosburg © FF Moosburg

Brandermittlungen laufen

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Feldkirchner Straße gesperrt. Durch die starke Rauchentwicklung wurden noch weitere Wohnungen beschädigt. “Es entstand erheblicher Sachschaden in der derzeit unbekannter Höhe”, heißt es seitens der Polizei. Die Brandermittlungen laufen.