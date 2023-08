Welle der Hilfsbereitschaft Althofener Unternehmer­familie startet Hilfsaktion für Erdbeben-Opfer Althofen - Die Stadtgemeinde Althofen unterstützt die Hilfsaktion der Unternehmerfamilie Akbulut, die ursprünglich aus dem Erdbebengebiet stammt. Der Lions Club Althofen Hemmaland richtete ein Spendenkonto ein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) Am Bild: Lions Club Althofen Hemmaland-Präsidentin Ingrid Galli, Vizepräsident Erich Kejzar und Bürgermeister Walter Zemrosser mit Familie Akbulut. © Stadtgemeinde Althofen

Von der Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet betroffen ist auch die Familie Akbulut, welche in Althofen die Pizzeria El Camino betreibt. Die Akbuluts stammen ursprünglich aus dem türkischen Erdbebengebiet. Verwandte und Freunde leben nach wie vor in der Türkei, auch Bekannte sind unter den tausenden Toten des verheerenden Erdbebens. Nun organisiert die Familie Hilfstransporte in ihre Heimatregion, um den Menschen zu helfen. „Die Stadtgemeine Althofen unterstützt die Hilfsaktion und spendete einen namhaften Betrag für Bekleidung. Diese Soforthilfe ist bereits in der Türkei angekommen und wurde an die Erdbebenopfer verteilt“, berichtet Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA).

Sammelstelle in der Pizzeria

In der Pizzeria wurde eine Sammelstelle für Hilfsgüter eingerichtet. “Dort können Kochgeschirr, neuwertige Winterbekleidung, Decken, Schlafsäcke, Taschenlampen und Batterien, Windeln und Baby-Trockennahrung, trockene Lebensmittel wie Reis und Nudeln, Zelte, Hygieneartikel für Frauen, Feuchttücher und Tiernahrung abgegeben werden”, heißt es seitens der Gemeinde. Auch die Lions Clubs der Region beteiligen sich an der Hilfsaktion und rufen zum Spenden für die Bebenopfer auf.