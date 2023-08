Vorwürfe widerlegt Nach Wirbel: Krotzer erklärt Kontrollsysteme in Grazer Pflegeheimen Graz - In einem Altersheim in Graz-Umgebung wurde wegen angeblicher Missstände ermittelt. Stadt Robert Krotzer (KPÖ) nutzte den Anlass, um auf das Kontrollsystem in den Grazer Pflegeheimen einzugehen. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (282 Wörter) © Montage: pixabay/ Antonia Renner

Der aktuelle Missbrauchs- und Pflegeskandal in einem Altersheim in Graz-Umgebung sorgt momentan viel Aufregung. 5 Minuten berichtete darüber. Mittlerweile wurden die Ermittlungen eingestellt. Mehr dazu hier. Nun meldete sich Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ) diesbezüglich zu Wort. In einer Aussendung verdeutlichte er, dass das Überprüfungsnetz des Landes Steiermark bei Weitem nicht so dicht gewebt sei, wie jenes der Stadt Graz: “Wir haben ein engmaschiges Kontrollnetz für die 20 privaten Heime in Graz, das gut funktioniert.”

Kontrollen in Grazer Pflegeheimen

Zweimal im Jahr finden in jedem der 20 privat betriebenen Pflegeheime in Graz Kontrollen statt – unangemeldet, auch an Wochenenden und in der Nacht. Dadurch sei man in der Lage, Mängel rasch zu erkennen und zu prüfen, ob der Personalschlüssel wirklich eingehalten werde. Geprüft werden auch die fünf Trägerorganisationen der Hauskrankenpflege. Zusätzlich zu den Routine-Kontrollen wird allen Beschwerdefällen nachgegangen. “Notwendige Änderungen werden anschließend behördlich vorgeschrieben und damit Verbesserungen umgesetzt. Sollte es tatsächlich den Verdacht auf gravierende Missstände geben, wird die Staatsanwaltschaft eingeschaltet”, so Krotzer.

Neos fordern Bündelung der Heimaufsicht

Für den NEOS-Landtagsabgeordneten und Gesundheitssprecher Robert Reif zeigt der aktuelle Fall, wie wichtig die Bündelung der Heimaufsicht unter der Verantwortung des Landes ist. Ein entsprechender NEOS-Antrag wurde von der Landesregierung bereits angenommen, doch auf die Umsetzung wartet man bis heute. Deshalb erneuert der NEOS-Abgeordnete Robert Reif seine Forderung für eine rasche Zusammenführung der Heimaufsicht: “Die unterschiedlichen Zuständigkeiten erschweren derzeit objektive Kontrollen. Darunter leiden schlussendlich die Bewohner der Seniorenwohn- und Pflegeheime und es kommt immer wieder zu solch unvorstellbaren Tragödien. Die Landesregierung muss jetzt endlich handeln und die versprochene Bündelung der Heimaufsicht rasch umsetzen.”