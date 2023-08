Christa Rados leitet seit 2010 die Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am LKH Villach. Die Medizinerin war wesentlich an der Weiterentwicklung des Psychiatriestandortes in Villach und am Aufbau der Ambulanten Psychiatrischen Versorgung beteiligt und leitet seit letztem Jahr zusätzlich das extramurale Therapiezentrum für Erwachsene am Standort Villach. Damit wurde eine wesentliche Ergänzung zum bisherigen Versorgungskonzept in Villach und Klagenfurt geschaffen und ein Meilenstein in der gesamten psychiatrischen Versorgung in Kärnten gesetzt. Als Primaria und Präsidentin in der Fachgesellschaft für Psychiatrie Österreich war es ihr stets ein Anliegen, den Fachbereich Psychiatrie in ein modernes Licht zu rücken.