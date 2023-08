"Kärnten braucht jetzt Investitionen" Kärntner Volks­partei präsentiert erste Eckpunkte des Wahl­programms Kärnten - Gemeinsam mit Bauerbund-Obmann Siegfried Huber und Wirtschaftsbund-Obmann Jürgen Mandl präsentierte ÖVP-Spitzenkandidat Martin Gruber am Freitag die Eckpunkte des Wahlprogramms der Kärntner Volkspartei. Für Gruber steht fest: "Kärnten braucht jetzt Investitionen im großen Stil." von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (326 Wörter) © Kärntner Volkspartei / Helge Bauer

„Verwalten und Schönreden ist kein Zukunftskonzept“, stellt ÖVP-Spitzenkandidat Martin Gruber bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Obmann des Wirtschaftsbundes Jürgen Mandl und Bauernbund-Obmann Siegfried Huber klar. Deshalb nehmen Investitionen in den Standort Kärnten einen wesentlichen Teil im Wahlprogramm der ÖVP ein. Gruber: „Wir müssen im großen Stil investieren“, mahnt Gruber und fordert, dass die 280 Millionen Euro aus der Heta-Abwicklung als Sondervermögen gesichert werden, und die Erlöse daraus in nachhaltige Infrastruktur fließen.

Gruber will Arbeitsmarktreform

Beim Thema Arbeitskräftemangel spricht sich Gruber klar für eine Arbeitsmarktreform mit einer schrittweisen Senkung des Arbeitslosengeldes aus. Gruber: „Wir müssen Leistung nicht nur fördern, sondern auch fordern.“ Betriebe müssen man arbeiten lassen, so Gruber. Überbordende Auflagen, Bürokratie und zu lange Genehmigungsverfahren würden die Landwirtschaft erdrücken und die Wirtschaft hemmen. Genauso sieht es auch Wirtschaftsbund-Obmann Jürgen Mandl. Mit der Verlängerung der Exportoffensive bis 2026 und dem Zollkorridor Fürnitz/Triest sei Wichtiges gelungen. „Auf Basis dieser Erfolge müssen wir die nächsten Schritte setzen“, mahnt Mandl ein. So müsse der Standort Fürnitz konsequent ausgebaut werden, um den Zollkorridor voll nützen zu können. Ebenso müsse Kärnten die Chancen der Koralmbahn mit konkreten Projekten und gezielten Ansiedelungen an der Strecke nützen.

Wirtschaftsbund-Obmann Jürgen Mandl © WKK/Helge Bauer

Absicherung der Land- und Forstwirtschaft gefordert

In der Energiewende sieht Mandl eine „entscheidende Frage für den Wirtschaftsstandort. „Wir brauchen unkonventionelle und mutige Ansätze“, so Mandl. Auch Bauerbund-Obmann Siegfried Huber will mit den Landwirten einen zukunftsträchtigen Weg in der Energieproduktion bestreiten. „Auch, wenn uns nicht alles im Landschaftsbild gefällt, Wasser, Biomasse, Sonne und Wind sind die Energiequellen der Zukunft“, so Huber, „hier braucht es einen enormen Schub.“ Einen Schub in der Absicherung der Kärntner Land- und Forstwirtschaft fordert Huber ebenfalls ein. Ebenso wie einen weiteren Ausbau der Risikoversicherung gegen Wetterextreme und Unterstützung der Forstwirte bei der Aufforstung und dem Umbau zu klimafitten Wäldern.