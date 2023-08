Pop-up-Store Kooperation Projekt zur Belebung der Spittaler Innen­stadt geht in die zweite Runde Spittal an der Drau - Das Projekt „Meine Pop-up-Store Kooperation“ geht in die nächste Runde: Die Stadt Spittal startete auch heuer wieder gemeinsam mit dem Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) eine Ausschreibung, um Geschäftsideen zu fördern. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (195 Wörter) #GOODNews Gemeinderätin und Stadtmarketing-Ausschussobfrau Evelyn Köfer (rechts) und Daniela Pirker (Stadtmarketing) © Stadt Spittal

Das Geschäftssterben in den Zentren wird zunehmend zum Problem aller Kärntner Städte. „Wir müssen aktiv handeln, und den Leerständen den Kampf ansagen. Es muss für potenzielle UnternehmerInnen so attraktiv und einfach wie möglich gemacht werden, ein Geschäftslokal in unserer Stadt zu eröffnen“, ist TK-Gemeinderätin Evelyn Köfer, Obfrau des Ausschusses für Stadtmarketing.

Spittal bietet Pop-up-Store Kooperation

„Die BewerberInnen werden kompetent und umfassend betreut. Das unternehmerische, finanzielle Risiko bleibt durch die Unterstützung der Stadtgemeinde und des KWF überschaubar“, ergänzt Köfer. Für die Dauer von bis zu sechs Monaten beteiligt sich die Stadtgemeinde mit einem Zuschuss von monatlich bis zu 400 Euro pro Geschäftsfläche. Der KWF fördert die besten Konzepte zusätzlich mit bis zu 4.000 Euro Preisgeld. Für besonders innovative und nachhaltige Projekte gibt es sogar noch einmal zusätzlich 1.000 Euro.

Wer kann mitmachen?

Das Projekt richtet sich an alle kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), potenzielle UnternehmungsgründerInnen sowie FreiberuflerInnen aus den unterschiedlichsten Branchen und Sparten. Die Ausschreibung läuft bereits und alle bis zum 3. März 2023, um 12 Uhr, eingereichten Konzepte, welche die Kriterien erfüllen, gehen ins Rennen.