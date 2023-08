Vereinbarung verlängert Dobratsch: Erster und einziger Info­point der Alpen­konvention Dobratsch - Der Naturpark Dobratsch ist Österreichs erster und einziger Infopoint der Alpenkonvention. Im Jahr 2019 erfolgte die feierliche Ernennung im Rahmen der Alpenkonferenz durch Generalsekretär Botschafter Markus Reiterer und Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). Jetzt wurde die Vereinbarung um drei Jahre verlängert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (188 Wörter) #GOODNews © 5min.at

Ein besonderer Schwerpunkt der Partnerschaft lag bereits in den vergangenen Jahren in der Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für die Bedeutung des Alpenraumes und dessen nachhaltige Entwicklung. „Mit seiner Top-Lage im Kärntner Zentralraum bietet der Naturpark Dobratsch natürlich die besten Voraussetzungen dafür. Sein Erfolgsgeheimnis ist das gelungene Zusammenspiel von Natur- und Bewirtschaftungsschutz und die Einbeziehung aller Nutzungsgruppen,“ freut sich Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) über die Weiterführung der Kooperation.

Erster und einziger Infopoint der Alpenkonvention

In den vergangenen Jahren hat der Naturpark Dobratsch nicht nur im Naturpark-Büro die Protokolle und die jährlichen Alpenzustandsberichte für die Bevölkerung zugänglich gemacht, sondern vor allem bei zahlreichen Veranstaltungen die Bedeutung des Schutzes der Alpen betont. Auch die Naturpark-Ranger sind wichtige Botschafter der Alpenkonvention. Immerhin geben sie wichtige Informationen an Einheimische, Gäste und die Naturpark-Schulen weiter. “Ich freue mich sehr, den Naturpark Dobratsch als ersten Infopoint der Alpenkonvention in Österreich mit an Bord zu haben und sogar noch mehr, dass der Infopoint Villach entschieden hat, diese Rolle in den kommenden Jahren weiter auszuführen”, so Alenka Smerkolj, Generalsekretärin der Alpenkonvention, abschließend.