Großeinsatz ausgelöst Zwischen­fall in Mittel­schule: 13 Schüler im Kranken­haus Kaindorf bei Hartberg - Großeinsatz bei einer Mittelschule: Freitagvormittag, 10. Februar 2023, wurde eine bislang unbekannte Flüssigkeit in eine Toilette in einer Schule geschüttet. 13 Schüler mussten ins Krankenhaus. Polizei ermittelt nun. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (137 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gegen 10.15 Uhr dürfte eine unbekannte Person eine Flüssigkeit in eine Toilette im Keller einer Schule geschüttet haben. Laut Angaben des Lehrpersonals hätten einige Kinder, die sich in der Nähe des Vorfallorts befunden haben, über Bauchschmerzen und Reizhusten geklagt. Daraufhin wurden acht Schulkinder vom Roten Kreuz ins LKH Oberwart sowie fünf Schulkinder in die Kinderklinik des LKH Graz zur näheren medizinischen Untersuchung gebracht. Die Kinder weisen laut Auskunft der Krankenhäuser keine Beschwerden mehr auf und seien nicht verletzt.

Großeinsatz

Im Einsatz standen unter anderem drei Gefahrstoffkundige Organe der Polizei sowie ein Umwelteinsatzdienst des Landes Steiermark. Bislang konnte nicht festgestellt werden, um welche Flüssigkeit es sich handelte und wer diese verbreitet hat. Die Erhebungen dazu laufen. Die Freiwilligen Feuerwehren Kaindorf und Hartberg standen mit insgesamt 60 Kräften im Einsatz.