Jahresbilanz: St. Egydener Florianis standen 5.800 Stunden im Feuerwehr­dienst St. Egyden - Bei der 113. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr St. Egyden blickten die 37 aktiven Kameraden, sieben Altmitglieder sowie rund 20 Jugend- und Kleinstmitglieder auf ein spannendes Jahr 2022 zurück. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (187 Wörter) © KK/privat

In Summe leisteten die St. Egydener Florianis 5.800 Stunden zum Wohle der Allgemeinheit. Bei 30 technischen Einsätzen wurden 475 Stunden an Hilfe geleistet. Der Besuch zahlreicher Übungen und Kurse trug außerdem dazu bei, den Ausbildungsstand auch weiterhin auf sehr hohem Niveau zu halten. Die Gemeindevertreter Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ), Schieflings Bürgermeister Thomas Wuksch (ÖVP), Vizebürgermeister Markus Fantur (SPÖ) und Gemeinderat Wolfgang Wakonig (SPÖ) freuten sich vor allem über die aktive Jugendarbeit.

Dank und Ehrungen

Seitens des Landes wurde Ronald Schneider und Ernst Stroj jun. für ihre 25-jährige verdienstvolle Tätigkeit gedankt. Roland Urschitz wurde für seine langjährige Funktion als Hauptmaschinist und Gerätewart geehrt und mit Kurt Herzele konnte ein würdiger Nachfolger als Gerätewart bzw. Dominik Meritschnig als Hauptmaschinist gefunden werden. Weiters wurden Marie Stroj und Kilian Nemetz von Bürgermeister Ferdinand Vouk angelobt und von Kommandant Thomas Ojster und seinem Stellvertreter Martin Herzele zum Feuerwehrmann befördert. Übrigens: Auch im Jahr 2023 ist einiges geplant! So wird am letzten Juliwochenende auf dem Dorfplatz in St. Egyden das traditionelle Sommerfest mit Schauübung der Feuerwehrjugend abgehalten.